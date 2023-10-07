Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Ислочь
БАТЭ - Ислочь: обзор матча 07 октября 2023
БАТЭ
07.10.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ислочь
44'
Д. Антилевский (П)
48'
А. Макась (П)
88'
В. Пигас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Ислочь
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Пигас
Пас отдал
А. Гуз
87'
Замена
О. Веретило
️️️️
И. Скроботов
78'
Замена
В. Булмага
️️️️
О. Патоцкий
Замена
З. Сидибе
️️️️
Д. Антилевский
77'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
К. Черноок
69'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шестюк
63'
58'
Желтая карточка
В. Сенько
54'
Замена
В. Пигас
️️️️
В. Журавлев
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Макась
46'
Замена
В. Сенько
️️️️
Д. Митрофанов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Антилевский
44'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
32'
25'
Желтая карточка
Д. Митрофанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
18
Никита Некрасов
ЛВ
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
4-1-1-1-3
47
Кудравец
14
Жимо
5
Мартынов
98
Свидинский
27
Нечаев
15
Бочеров
22
Исламович
17
Черноок
80
Концевой
90
Антилевский
10
Лаптев
4-1-2-1-2
28
Свирский
33
Скроботов
4
Калачев
6
Родионов
33
Ибрахим
8
Гуз
6
Гоманов
91
Патоцкий
21
Журавлев
15
Макась
70
Митрофанов
90
Антилевский
5
Сидибе
5
Сидибе
90
Антилевский
17
Черноок
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Черноок
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Шестюк
25
Василевич
25
Василевич
Шестюк
33
Скроботов
20
Веретило
20
Веретило
33
Скроботов
21
Журавлев
32
Пигас
32
Пигас
21
Журавлев
91
Патоцкий
22
Булмага
22
Булмага
91
Патоцкий
70
Митрофанов
9
Сенько
9
Сенько
70
Митрофанов
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Ислочь
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+