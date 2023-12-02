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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - БАТЭ
Шахтер - БАТЭ: обзор матча 02 декабря 2023
Шахтер
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
6'
Э. Плакка Фессу
84'
В. Ахмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - БАТЭ
Замена
И. Лукашевич
️️️️
И. Свириденко
89'
ГОЛ! 2:0!
В. Ахмеди
84'
81'
Желтая карточка
В. Бочеров
79'
Замена
С. Исламович
️️️️
Д. Подстрелов
Желтая карточка
Д. Ковалевич
76'
67'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Волков
64'
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
И. Малащицкий
53'
Желтая карточка
Н. Баранок
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Плакка Фессу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
21
Maksim Zyl
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
21
Вадим Киселев
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Малащицкий
12
Гружевский
3
Баранок
79
Свириденко
25
Макаренко
8
Капленко
99
Зеньков
30
Ахмеди
88
Ковалевич
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
4-1-1-2-2
51
Дергачев
27
Нечаев
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
15
Бочеров
5
Волков
98
Подстрелов
17
Черноок
80
Концевой
10
Лаптев
79
Свириденко
14
Лукашевич
14
Лукашевич
79
Свириденко
98
Подстрелов
22
Исламович
22
Исламович
98
Подстрелов
5
Волков
19
Гречихо
19
Гречихо
5
Волков
Остались в запасе
Шахтер
БАТЭ
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
21
Maksim Zyl
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
21
Maksim Zyl
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Шахтер - БАТЭ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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