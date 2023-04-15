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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо Мн
БАТЭ - Динамо Мн: обзор матча 15 апреля 2023
БАТЭ
15.04.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
61'
Ориньо (АГ)
53'
А. Быков (П)
67'
О. Никифоренко
90+2'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Динамо Мн
Желтая карточка
З. Волков
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
В. Морозов
88'
Замена
А. Свирепа
️️️️
Н. Демченко
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Антилевский
83'
Замена
А. Мартынов
️️️️
Я. Орешкевич
83'
82'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
О. Никифоренко
72'
Желтая карточка
А. Путило
70'
Замена
А. Путило
️️️️
В. Хващинский
67'
ГОЛ! 1:2!
О. Никифоренко
64'
Желтая карточка
П. Седько
63'
Желтая карточка
С. Политевич
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ориньо
61'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Быков
46'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Рылач
Желтая карточка
В. Громыко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Абдул Бандаого
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
3-1-1-2-3
47
Кудравец
44
Малькевич
24
Бане
20
Волков
15
Бочеров
19
Гречихо
55
Громыко
15
Орешкевич
10
Лаптев
80
Концевой
90
Антилевский
4-1-3-2
21
Лапоухов
20
Сачивко
66
Политевич
5
Калинин
99
Ориньо
7
Быков
2
Рылач
8
Демченко
82
Никифоренко
9
Морозов
10
Хващинский
15
Орешкевич
5
Мартынов
5
Мартынов
15
Орешкевич
90
Антилевский
9
Шестюк
9
Шестюк
90
Антилевский
8
Демченко
7
Свирепа
7
Свирепа
8
Демченко
10
Хващинский
14
Путило
14
Путило
10
Хващинский
2
Рылач
26
Седько
26
Седько
2
Рылач
82
Никифоренко
99
Ада
99
Ада
82
Никифоренко
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо Мн
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
19
Абдул Бандаого
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча БАТЭ - Динамо Мн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Борисов-Арена
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