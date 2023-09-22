Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Белшина
БАТЭ - Белшина: обзор матча 22 сентября 2023
БАТЭ
22.09.2023, пятница, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Белшина
3'
Д. Лаптев
37'
В. Бочеров
39'
И. Сень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Белшина
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Подстрелов
80'
Желтая карточка
Д. Гречихо
78'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
75'
68'
Замена
С. Ломако
️️️️
Н. Соколовский
Замена
А. Концевой
️️️️
Д. Антилевский
67'
Замена
С. Волков
️️️️
К. Черноок
67'
66'
Желтая карточка
A. Yola Zepatta
65'
Замена
К. Леонович
️️️️
И. Сень
39'
ГОЛ! 2:1!
И. Сень
ГОЛ! 2:0!
В. Бочеров
37'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
27'
24'
Желтая карточка
Д. Букштан
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
Пас отдал
Д. Антилевский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Кудравец
14
Жимо
5
Мартынов
4
Хадаркевич
27
Нечаев
15
Бочеров
19
Гречихо
17
Черноок
98
Подстрелов
90
Антилевский
10
Лаптев
3-2-3-1
13
Харитонович
30
Фофана
55
Букштан
3
23
Соланович
19
Соколовский
8
Кухарчик
29
Самотой
7
Колядко
7
Сень
17
Черноок
5
Волков
5
Волков
17
Черноок
98
Подстрелов
25
Василевич
25
Василевич
98
Подстрелов
90
Антилевский
80
Концевой
80
Концевой
90
Антилевский
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Леонард
8
Велисевич
8
Велисевич
Леонард
19
Соколовский
11
Ломако
11
Ломако
19
Соколовский
7
Сень
9
Леонович
9
Леонович
7
Сень
Остались в запасе
БАТЭ
Белшина
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча БАТЭ - Белшина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Белшина
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Белшина» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Белшины» и «Ислочи» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+