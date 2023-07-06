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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Шахтер
БАТЭ - Шахтер: обзор матча 06 июля 2023
БАТЭ
06.07.2023, четверг, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
5'
Д. Лаптев
90+6'
В. Громыко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Шахтер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Громыко
90'
+6
90'
+4
Красная карточка
С. Игнатович
Желтая карточка
А. Шестюк
88'
87'
Желтая карточка
Д. Гружевский
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Антилевский
80'
77'
Желтая карточка
А. Крыми
75'
Замена
А. Крыми
️️️️
В. Ахмеди
Замена
С. Исламович
️️️️
Д. Гречихо
75'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
70'
62'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Э. Плакка Фессу
Желтая карточка
Д. Антилевский
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
Пас отдал
В. Громыко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Drincic
ЦФ
4-1-1-1-3
47
Кудравец
14
Жимо
24
Бане
5
Мартынов
44
Малькевич
15
Бочеров
19
Гречихо
55
Громыко
80
Концевой
10
Лаптев
90
Антилевский
3-1-2-2
1
Игнатович
99
Шевченко
28
Янковский
12
Гружевский
8
Капленко
28
Забелин
30
Ахмеди
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
19
Гречихо
22
Исламович
22
Исламович
19
Гречихо
90
Антилевский
25
Василевич
25
Василевич
90
Антилевский
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
30
Ахмеди
6
Крыми
6
Крыми
30
Ахмеди
77
Плакка Фессу
88
Ковалевич
88
Ковалевич
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
35
Арсений Скопец
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Drincic
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
0
M. Drincic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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