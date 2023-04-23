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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - БАТЭ
Динамо-Брест - БАТЭ: обзор матча 23 апреля 2023
Динамо-Брест
23.04.2023, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
БАТЭ
8'
Д. Ковалевич
75'
М. Козакевич (АГ)
79'
В. Малькевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - БАТЭ
79'
ГОЛ! 1:2!
В. Малькевич
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Козакевич
72'
Вторая желтая
А. Шестюк
Замена
А. Макась
️️️️
А. Литвяков
67'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
Д. Ковалевич
67'
67'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Д. Антилевский
67'
Замена
️️️️
С. Исламович
65'
Желтая карточка
А. Шестюк
59'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
Замена
К. Цепенков
️️️️
С. Кисляк
58'
Желтая карточка
А. Литвяков
56'
Желтая карточка
И. Колпачук
48'
46'
Замена
В. Громыко
️️️️
Д. Гречихо
45'
Желтая карточка
Д. Лаптев
37'
Желтая карточка
В. Бочеров
ГОЛ! 1:0!
Д. Ковалевич
Пас отдал
С. Кисляк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
55
Артем Литвяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
88
Никита Люкевич
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
4-1-3-2
16
Козакевич
2
Шемрук
18
Щербо
59
Колпачук
5
Фирсов
15
Кисляк
23
Олехнович
21
Ковалевич
25
Бага
55
Литвяков
11
Куадио
2-1-3-1-3
47
Кудравец
24
Бане
14
Жимо
15
Бочеров
5
Волков
22
Исламович
19
Гречихо
15
Орешкевич
10
Лаптев
80
Концевой
90
Антилевский
15
Кисляк
37
Цепенков
37
Цепенков
15
Кисляк
21
Ковалевич
8
Концедайлов
8
Концедайлов
21
Ковалевич
55
Литвяков
15
Макась
15
Макась
55
Литвяков
90
Антилевский
44
Малькевич
44
Малькевич
90
Антилевский
19
Гречихо
55
Громыко
55
Громыко
19
Гречихо
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Динамо-Брест
БАТЭ
16
Денис Садовский
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
88
Никита Люкевич
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
88
Никита Люкевич
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Динамо-Брест - БАТЭ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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