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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - БАТЭ
Динамо Мн - БАТЭ: обзор матча 02 ноября 2023
Динамо Мн
02.11.2023, четверг, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
71'
Д. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - БАТЭ
Замена
А. Рылач
️️️️
А. Сачивко
86'
81'
Замена
С. Исламович
️️️️
Д. Антилевский
Замена
Г. Жердев
️️️️
Р. Бегунов
81'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
78'
Замена
Ориньо
️️️️
А. Вакулич
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антилевский
Пас отдал
Р. Хадаркевич
Замена
А. Свирепа
️️️️
И. Бахар
70'
58'
Желтая карточка
Д. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
18
Никита Некрасов
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
5
Гаврилович
20
Сачивко
66
Политевич
8
Селява
24
Вакулич
17
Бахар
28
Зорин
7
Бакич
9
Морозов
3-3-1-3
51
Дергачев
98
Свидинский
5
Мартынов
4
Хадаркевич
27
Нечаев
15
Бочеров
14
Жимо
5
Волков
80
Концевой
10
Лаптев
90
Антилевский
24
Вакулич
99
Ориньо
99
Ориньо
24
Вакулич
17
Бахар
7
Свирепа
7
Свирепа
17
Бахар
67
Бегунов
10
Жердев
10
Жердев
67
Бегунов
20
Сачивко
2
Рылач
2
Рылач
20
Сачивко
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
90
Антилевский
22
Исламович
22
Исламович
90
Антилевский
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
30
Александр Гутор
ВР
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
18
Никита Некрасов
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
21
Вадим Киселев
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
18
Никита Некрасов
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
0 : 0
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Главный судья:
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