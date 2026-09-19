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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Горица
Яков Филипович
Статистика
€ 200 тыс
Яков Филипович - статистика
Горица
17 октября 1992 (33)
#32 | Защитник
191 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
1' - 90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Белоруссия. Высшая лига 2022
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
22
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
06.11.2022
Минск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
СКА-1938
0 : 2
29.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
2 : 1
24.10.2022
Неман
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
0 : 0
20.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
4 : 1
15.10.2022
Динамо-Брест
1' - 90'
54'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
01.10.2022
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
16.09.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
2 : 2
14.08.2022
Белшина
1' - 90'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
4 : 0
07.08.2022
Славия-Мозырь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
09.07.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 1
03.07.2022
СКА-1938
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 0
25.06.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
0 : 1
18.06.2022
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 3
28.05.2022
БАТЭ
1' - 82'
35'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.05.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 1
08.05.2022
Витебск
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 2
02.05.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
2 : 1
22.04.2022
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
0 : 1
16.04.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Белшина
0 : 3
02.04.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
20.03.2022
БАТЭ
1' - 90'
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