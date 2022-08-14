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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Белшина
БАТЭ - Белшина: обзор матча 14 августа 2022
БАТЭ
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Белшина
38'
В. Громыко (П)
50'
И. Василевич
74'
И. Васильев
85'
Д. Гомза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Белшина
90'
+6
Вторая желтая
Д. Гомза
90'
+5
Замена
А. Матлах
️️️️
И. Чесноков
Желтая карточка
Я. Филипович
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Чесноков
Вторая желтая
Д. Нечаев
90'
+1
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гомза
Пас отдал
Д. Зинович
Желтая карточка
В. Бочеров
82'
74'
ГОЛ! 2:1!
И. Васильев
Желтая карточка
В. Сотников
72'
Замена
А. Шуманский
️️️️
И. Василевич
71'
69'
Желтая карточка
Д. Гомза
62'
Замена
М. Колядко
️️️️
И. Белоус
ГОЛ! 2:0!
И. Василевич
Пас отдал
В. Громыко
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Громыко
38'
Желтая карточка
Д. Нечаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
11
Илья Васильев
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
8
Дмитрий Велисевич
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Ислам Чесноков
ПВ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Кудравец
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
3
Бессмертный
21
Драгун
33
Сотников
55
Громыко
25
Василевич
26
Милич
4-2-1-1-2
1
Денисенко
11
Васильев
3
Зинович
30
Трояков
19
Соколовский
77
Иса
8
Велисевич
8
Кухарчик
17
Чесноков
24
Белоус
6
Родионов
25
Василевич
99
Шуманский
99
Шуманский
25
Василевич
17
Чесноков
2
Матлах
2
Матлах
17
Чесноков
24
Белоус
7
Колядко
7
Колядко
24
Белоус
Остались в запасе
БАТЭ
Белшина
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча БАТЭ - Белшина
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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