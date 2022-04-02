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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - БАТЭ
Белшина - БАТЭ: обзор матча 02 апреля 2022
Белшина
02.04.2022, суббота, 17:15
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
13'
В. Малькевич
82'
С. Драгун
89'
А. Филипович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - БАТЭ
90'
Замена
М. Володько
️️️️
А. Филипович
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Филипович
Пас отдал
В. Громыко
85'
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Бочеров
82'
ГОЛ! 0:2!
С. Драгун
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
Замена
В. Соланович
️️️️
И. Кухарчик
76'
67'
Замена
И. Василевич
️️️️
В. Малькевич
65'
Желтая карточка
Д. Нечаев
46'
Замена
В. Громыко
️️️️
Д. Бессмертный
17'
Желтая карточка
В. Бочеров
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Малькевич
Пас отдал
Д. Бессмертный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
8
Илья Кухарчик
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Белшина
23
Владислав Соланович
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
БАТЭ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
2-1-3
3
Зинович
21
Слабашевич
11
Васильев
1
22
Бакланов
8
Кухарчик
3-3-2-2
47
Кудравец
6
Филипович
32
Филипович
44
Малькевич
27
Нечаев
11
Виллумсон
26
Бордачев
21
Драгун
3
Бессмертный
15
Бочеров
26
Милич
8
Кухарчик
23
Соланович
23
Соланович
8
Кухарчик
3
Бессмертный
55
Громыко
55
Громыко
3
Бессмертный
6
Филипович
11
Володько
11
Володько
6
Филипович
15
Бочеров
10
Сазончик
10
Сазончик
15
Бочеров
44
Малькевич
25
Василевич
25
Василевич
44
Малькевич
Остались в запасе
Белшина
БАТЭ
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Михаил Колядко
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Михаил Колядко
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Белшина - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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