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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Ислочь
БАТЭ - Ислочь: обзор матча 18 июня 2022
БАТЭ
18.06.2022, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
8'
Д. Соса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Ислочь
90'
+4
Желтая карточка
С. Игнатович
88'
Желтая карточка
И. Дибанго
79'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
О. Патоцкий
74'
Желтая карточка
Р. Лисакович
70'
Желтая карточка
О. Патоцкий
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Громыко
67'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Д. Бессмертный
57'
56'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
В. Морозов
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Соса
Замена
И. Василевич
️️️️
Н. Милич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
2
Алексей Носко
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
11
Максим Володько
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
10
Тимофей Шарковский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Александр Гуз
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
3-2-3-1-1
51
Дергачев
26
Бордачев
44
Малькевич
27
Нечаев
2
Носко
15
Бочеров
11
Володько
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
26
Милич
4-1-2-1-2
1
Игнатович
32
Пигас
3
Глущенков
18
Степанов
25
Дибанго
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Лисакович
7
Козыренко
9
Морозов
7
Соса
55
Громыко
10
Сазончик
10
Сазончик
55
Громыко
3
Бессмертный
99
Шуманский
99
Шуманский
3
Бессмертный
26
Милич
25
Василевич
25
Василевич
26
Милич
9
Морозов
82
Никифоренко
82
Никифоренко
9
Морозов
91
Патоцкий
7
Ровдо
7
Ровдо
91
Патоцкий
Остались в запасе
БАТЭ
Ислочь
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
10
Тимофей Шарковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
10
Тимофей Шарковский
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча БАТЭ - Ислочь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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