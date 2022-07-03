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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - СКА-1938
БАТЭ - СКА-1938: обзор матча 03 июля 2022
БАТЭ
03.07.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
СКА-1938
2'
С. Драгун
73'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - СКА-1938
78'
Замена
П. Пашевич
️️️️
Д. Силинский
73'
ГОЛ! 1:1!
Б. Абдихоликов
Замена
И. Василевич
️️️️
Я. Орешкевич
73'
Замена
А. Шуманский
️️️️
В. Громыко
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
В. Громыко
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
2
Алексей Носко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
4-2-1-2-1
47
Кудравец
26
Бордачев
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
11
Виллумсон
21
Драгун
55
Громыко
15
Орешкевич
26
Милич
1-1-3-5
55
Лаврик
7
Свирепа
19
Силинский
10
Абдурахмонов
45
Хусанов
2
Рылач
45
Абдихоликов
1
Макавчик
10
Папарига
14
Лукашевич
15
Орешкевич
25
Василевич
25
Василевич
15
Орешкевич
55
Громыко
99
Шуманский
99
Шуманский
55
Громыко
19
Силинский
14
Пашевич
14
Пашевич
19
Силинский
Остались в запасе
БАТЭ
СКА-1938
2
Алексей Носко
ОП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
16
Аббосбек Жумакулов
ЦП
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
7
Максим Кунский
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча БАТЭ - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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