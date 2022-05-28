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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - БАТЭ
Динамо-Брест - БАТЭ: обзор матча 28 мая 2022
Динамо-Брест
28.05.2022, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
15'
А. Филипович
25'
Д. Бессмертный
55'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - БАТЭ
82'
Замена
С. Бане
️️️️
Я. Филипович
77'
Желтая карточка
М. Володько
Замена
М. Ковальчук
️️️️
Д. Иван
74'
70'
Замена
М. Володько
️️️️
А. Филипович
Замена
К. Цепенков
️️️️
С. Лынько
67'
65'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
В. Малькевич
64'
Желтая карточка
Д. Нечаев
Желтая карточка
С. Лынько
60'
59'
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Тор Виллумсон
Замена
Е. Козел
️️️️
А. Булычев
56'
55'
ГОЛ! 0:3!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
В. Малькевич
Желтая карточка
А. Булычев
51'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
37'
35'
Желтая карточка
Я. Филипович
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бессмертный
Пас отдал
В. Малькевич
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Филипович
Пас отдал
В. Малькевич
Желтая карточка
В. Милютин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Валерий Бочеров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
17
Artem Sedko
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
БАТЭ
24
Сиди Бане
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦП
89
Александр Французов
ЦП
18
Никита Некрасов
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
2-2-5
93
Милютин
59
Колпачук
24
Гарананга
15
Орешкевич
2
Шемрук
90
Павлов
27
Булычев
95
Иван
99
Юдчиц
3-3-2-1-1
47
Кудравец
32
Филипович
6
Филипович
44
Малькевич
27
Нечаев
11
Виллумсон
26
Бордачев
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
15
Бочеров
89
Лынько
37
Цепенков
37
Цепенков
89
Лынько
95
Иван
20
Ковальчук
20
Ковальчук
95
Иван
27
Булычев
91
Козел
91
Козел
27
Булычев
32
Филипович
24
Бане
24
Бане
32
Филипович
6
Филипович
11
Володько
11
Володько
6
Филипович
11
Виллумсон
10
Сазончик
10
Сазончик
11
Виллумсон
44
Малькевич
18
Некрасов
18
Некрасов
44
Малькевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
БАТЭ
30
Родион Сямук
ВР
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
17
Artem Sedko
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
89
Александр Французов
ЦП
66
Ямусса Камара
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
17
Artem Sedko
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
89
Александр Французов
ЦП
66
Ямусса Камара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо-Брест - БАТЭ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
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- : -
29.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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- : -
28.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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