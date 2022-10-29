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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - БАТЭ
СКА-1938 - БАТЭ: обзор матча 29 октября 2022
СКА-1938
29.10.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
36'
Я. Орешкевич
79'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - БАТЭ
Желтая карточка
И. Грищенко
90'
+2
Желтая карточка
А. Хусанов
90'
89'
Желтая карточка
А. Шуманский
89'
Замена
М. Бордачев
️️️️
Н. Милич
Замена
О. Плиев
️️️️
Д. Силинский
85'
Замена
Д. Чуль
️️️️
П. Пашевич
84'
84'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
В. Громыко
80'
Замена
В. Сотников
️️️️
С. Драгун
79'
ГОЛ! 0:2!
Н. Милич
75'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
68'
Желтая карточка
В. Бочеров
Желтая карточка
Р. Папарига
61'
60'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Я. Орешкевич
Замена
И. Грищенко
️️️️
А. Рылач
60'
50'
Желтая карточка
Н. Милич
43'
Желтая карточка
В. Малькевич
36'
ГОЛ! 0:1!
Я. Орешкевич
Желтая карточка
Я. Макушинский
13'
Желтая карточка
А. Рылач
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Олег Плиев
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-4-1-2
1
Макавчик
14
Лукашевич
55
Лаврик
45
Хусанов
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
14
Пашевич
2
Рылач
10
Папарига
45
Абдихоликов
4-1-2-2-1
47
Кудравец
27
Нечаев
32
Филипович
24
Бане
44
Малькевич
15
Бочеров
3
Бессмертный
21
Драгун
15
Орешкевич
55
Громыко
26
Милич
19
Силинский
18
Плиев
18
Плиев
19
Силинский
2
Рылач
9
Грищенко
9
Грищенко
2
Рылач
14
Пашевич
20
Чуль
20
Чуль
14
Пашевич
26
Милич
26
Бордачев
26
Бордачев
26
Милич
55
Громыко
10
Шарковский
10
Шарковский
55
Громыко
21
Драгун
33
Сотников
33
Сотников
21
Драгун
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
15
Орешкевич
99
Шуманский
99
Шуманский
15
Орешкевич
Остались в запасе
СКА-1938
БАТЭ
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
Главный тренер
Павел Родненок
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча СКА-1938 - БАТЭ
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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