Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - БАТЭ
Славия-Мозырь - БАТЭ: обзор матча 20 марта 2022
Славия-Мозырь
20.03.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
БАТЭ
11'
Д. Бессмертный
52'
Д. Бессмертный
90+2'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - БАТЭ
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Н. Милич
Замена
А. Петренко
️️️️
Г. Якушевич
80'
79'
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Громыко
70'
Замена
И. Нурадин
️️️️
В. Малькевич
Желтая карточка
А. Альшаник
69'
56'
Замена
С. Драгун
️️️️
В. Тор Виллумсон
Замена
И. Тимонюк
️️️️
Е. Барсуков
54'
Замена
Э. Эссого
️️️️
В. Есин
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бессмертный
Пас отдал
М. Бордачев
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бессмертный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
96
Валерий Потороча
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
1-1-5
44
Шестиловский
27
Есин
8
Барсуков
16
Сокол
10
Альшаник
28
Бугулов
11
Ловец
3-3-1-1-2
47
Кудравец
44
Малькевич
32
Филипович
6
Филипович
27
Нечаев
11
Виллумсон
26
Бордачев
3
Бессмертный
55
Громыко
15
Бочеров
26
Милич
8
Барсуков
44
Тимонюк
44
Тимонюк
8
Барсуков
27
Есин
11
Эссого
11
Эссого
27
Есин
78
Якушевич
34
Петренко
34
Петренко
78
Якушевич
11
Виллумсон
21
Драгун
21
Драгун
11
Виллумсон
55
Громыко
10
Сазончик
10
Сазончик
55
Громыко
44
Малькевич
10
Нурадин
10
Нурадин
44
Малькевич
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
2
Алексей Носко
ОП
23
Владислав Игнатьев
ВР
11
Максим Володько
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
23
Владислав Игнатьев
ВР
11
Максим Володько
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
БАТЭ
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+