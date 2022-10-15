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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ - Динамо-Брест: обзор матча 15 октября 2022
БАТЭ
15.10.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Динамо-Брест
43'
М. Бордачев
45+3'
Д. Бессмертный
45+5'
А. Шуманский
80'
С. Драгун
85'
А. Шестюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Динамо-Брест
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Шестюк
Замена
Д. Достанич
️️️️
В. Громыко
83'
ГОЛ! 4:0!
С. Драгун
Пас отдал
И. Василевич
80'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Драгун
80'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Нечаев
75'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
В. Сотников
74'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Шуманский
63'
57'
Замена
В. Щербо
️️️️
И. Колпачук
Желтая карточка
Я. Филипович
54'
46'
Замена
С. Лынько
️️️️
Е. Юдчиц
46'
Замена
К. Цепенков
️️️️
М. Артемчук
ГОЛ! 3:0!
А. Шуманский
Пас отдал
С. Драгун
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Д. Бессмертный
Пас отдал
В. Сотников
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Бордачев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Кудравец
26
Бордачев
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
33
Сотников
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
99
Шуманский
26
Милич
3-2-3-1
16
Козакевич
32
Ясюкевич
24
Гарананга
59
Колпачук
99
Юдчиц
2
Шемрук
23
Олехнович
91
Лесняк
62
Гордейчук
69
Артемчук
21
Драгун
10
Сазончик
10
Сазончик
21
Драгун
27
Нечаев
18
Некрасов
18
Некрасов
27
Нечаев
33
Сотников
15
Орешкевич
15
Орешкевич
33
Сотников
55
Громыко
10
Достанич
10
Достанич
55
Громыко
99
Шуманский
25
Василевич
25
Василевич
99
Шуманский
59
Колпачук
18
Щербо
18
Щербо
59
Колпачук
99
Юдчиц
89
Лынько
89
Лынько
99
Юдчиц
69
Артемчук
37
Цепенков
37
Цепенков
69
Артемчук
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
96
Владислав Мелько
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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