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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - БАТЭ
Неман - БАТЭ: обзор матча 25 июня 2022
Неман
25.06.2022, суббота, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - БАТЭ
Замена
А. Якимов
️️️️
Н. Адамович
90'
+1
Желтая карточка
А. Васильев
84'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Р. Пасевич
83'
80'
Желтая карточка
М. Володько
79'
Замена
А. Шуманский
️️️️
В. Громыко
76'
Замена
С. Сазончик
️️️️
А. Носко
75'
Желтая карточка
В. Бочеров
71'
Желтая карточка
М. Бордачев
Пенальти не реализован!
П. Савицкий
71'
67'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
Замена
Е. Сакута
️️️️
В. Варакса
56'
Желтая карточка
А. Легчилин
40'
Желтая карточка
И. Садовничий
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
2
Алексей Носко
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
Главный тренер
Александр Михайлов
Неман
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
3-3-1-4
4
Васильев
20
Садовничий
14
Жимо
26
Варакса
46
Легчилин
88
Савицкий
10
Шукуров
17
Зубович
97
Пасевич
8
Адамович
16
Василючек
4-2-3-1
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
2
Носко
15
Бочеров
21
Драгун
3
Бессмертный
11
Володько
55
Громыко
26
Варакса
77
Сакута
77
Сакута
26
Варакса
97
Пасевич
78
Яблонский
78
Яблонский
97
Пасевич
8
Адамович
24
Якимов
24
Якимов
8
Адамович
2
Носко
10
Сазончик
10
Сазончик
2
Носко
55
Громыко
99
Шуманский
99
Шуманский
55
Громыко
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Неман - БАТЭ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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