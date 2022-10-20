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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - БАТЭ
Ислочь - БАТЭ: обзор матча 20 октября 2022
Ислочь
20.10.2022, четверг, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - БАТЭ
90'
+1
Замена
С. Бане
️️️️
В. Бочеров
Желтая карточка
Г. Барковский
88'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
81'
78'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Бессмертный
Замена
К. Леонович
️️️️
О. Никифоренко
71'
Желтая карточка
В. Пигас
68'
68'
Замена
А. Шуманский
️️️️
И. Василевич
Желтая карточка
О. Никифоренко
67'
Замена
Г. Барковский
️️️️
В. Морозов
62'
27'
Желтая карточка
В. Малькевич
25'
Желтая карточка
Д. Бессмертный
23'
Желтая карточка
В. Громыко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Игнатович
33
Ибрахим
18
Степанов
4
Калачев
32
Пигас
66
Камара
10
Лисакович
11
Лисакович
82
Никифоренко
7
Соса
9
Морозов
4-1-2-1-2
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
15
Бочеров
3
Бессмертный
21
Драгун
55
Громыко
26
Милич
25
Василевич
82
Никифоренко
9
Леонович
9
Леонович
82
Никифоренко
9
Морозов
11
Барковский
11
Барковский
9
Морозов
15
Бочеров
24
Бане
24
Бане
15
Бочеров
3
Бессмертный
15
Орешкевич
15
Орешкевич
3
Бессмертный
25
Василевич
99
Шуманский
99
Шуманский
25
Василевич
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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