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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Славия-Мозырь
БАТЭ - Славия-Мозырь: обзор матча 07 августа 2022
БАТЭ
07.08.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
25'
В. Малькевич
39'
Н. Милич
78'
А. Шуманский
82'
Ю. Ловец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Славия-Мозырь
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Ю. Ловец
82'
82'
Замена
А. Петренко
️️️️
Г. Жердев
Замена
Д. Достанич
️️️️
Н. Милич
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Шуманский
Пас отдал
В. Малькевич
78'
Замена
А. Шуманский
️️️️
И. Василевич
72'
66'
Замена
В. Жук
️️️️
Е. Барсуков
60'
Замена
А. Кобет
️️️️
В. Потороча
58'
Желтая карточка
В. Потороча
57'
Желтая карточка
Е. Барсуков
Желтая карточка
В. Сотников
52'
46'
Замена
И. Руцкий
️️️️
Г. Бугулов
ГОЛ! 2:0!
Н. Милич
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Малькевич
Пас отдал
Д. Бессмертный
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Славия-Мозырь
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
11
Юрий Ловец
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
19
Илья Руцкий
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Кудравец
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
21
Драгун
33
Сотников
3
Бессмертный
55
Громыко
25
Василевич
26
Милич
3-2-2-4
28
Бугулов
3
Игнатенко
44
Тимонюк
11
Ловец
6
Дрош
8
Барсуков
27
Есин
10
Жердев
96
Потороча
16
Сокол
11
Эссого
25
Василевич
99
Шуманский
99
Шуманский
25
Василевич
26
Милич
10
Достанич
10
Достанич
26
Милич
8
Барсуков
18
Жук
18
Жук
8
Барсуков
28
Бугулов
19
Руцкий
19
Руцкий
28
Бугулов
96
Потороча
9
Кобет
9
Кобет
96
Потороча
10
Жердев
34
Петренко
34
Петренко
10
Жердев
Остались в запасе
БАТЭ
Славия-Мозырь
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
20
Андрей Чухлей
ПЗ
13
Владислав Полоз
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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