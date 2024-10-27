Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мадсон - статистика

Завершил карьеру
13 января 1992 (34)
#22 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
27.10.2024
Крузейро
1' - 21'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
05.10.2024
Ботафого
1' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
1 : 0
30.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
15.09.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
2 : 1
27.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
19.08.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
1 : 0
22.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
08.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
04.07.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
27.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
1 : 1
20.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.06.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
Был в запасе
55'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Форталеза
1 : 0
03.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
47'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
0 : 2
12.05.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
05.05.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Был в запасе
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
3
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+