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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 12 мая 2024
Палмейрас
12.05.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
45+9'
Пабло
59'
Г. Гомес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
81'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Р. Вейга
77'
72'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Т. Куэльо
71'
Замена
Фернандо
️️️️
Пабло
67'
Вторая желтая
Л. Эскивель
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
66'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
64'
61'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Никао
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Гомес
Замена
Лазаро
️️️️
Рони
58'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Луан
57'
56'
Желтая карточка
M. Gamarra
45'
+9
Желтая карточка
Л. Эскивель
45'
+9
ГОЛ! 0:1!
Пабло
Желтая карточка
Эндрик
45'
+8
Пенальти не реализован!
Р. Вейга
45'
+5
Желтая карточка
Майке
34'
26'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
11
Никао
АП
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
15
Гомес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
25
Менино
33
Рони
23
Вейга
9
Эндрик
41
Эстевао
3-3-2-1
24
Бенто
27
Роша
15
37
Эскивель
14
Эрик
5
Фернандиньо
10
Запелли
11
Никао
28
Куэльо
92
Пабло
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
33
Рони
17
Лазаро
17
Лазаро
33
Рони
13
Луан
42
Лопес
42
Лопес
13
Луан
92
Пабло
12
Фернандо
12
Фернандо
92
Пабло
11
Никао
17
Каноббио
17
Каноббио
11
Никао
28
Куэльо
20
Оливейра
20
Оливейра
28
Куэльо
Остались в запасе
Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Лео Линк
ВР
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
31
Луис Гилерме
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
5
1
4
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
9
6
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
410
261
Сейвы
5
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.71
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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