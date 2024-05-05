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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама: обзор матча 05 мая 2024
Атлетико Паранаэнсе
05.05.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
26'
Эрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
86'
Замена
Адсон
️️️️
Давид
86'
Замена
Клейтон
️️️️
П. Энрике
Замена
А. Сантана
️️️️
Б. Запелли
69'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
Пабло
68'
Замена
Никао
️️️️
Т. Куэльо
59'
Желтая карточка
Фернандиньо
58'
ГОЛ! 1:0!
Эрик
Пас отдал
Л. Эскивель
26'
23'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Росси
16'
Красная карточка
У. Моура
Замена
Д. Оливейра
️️️️
А. Каноббио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
31
Росси
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Кристиан
ЦП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Васко да Гама
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
37
Райан Витор
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
3-3-2-1
24
Бенто
27
Роша
15
37
Эскивель
14
Эрик
5
Фернандиньо
10
Запелли
28
Куэльо
17
Каноббио
92
Пабло
4-3-2-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
4
Галдамес
85
Карвальо
5
Моура
31
Росси
7
Давид
19
Вегетти
10
Запелли
80
Сантана
80
Сантана
10
Запелли
28
Куэльо
11
Никао
11
Никао
28
Куэльо
17
Каноббио
20
Оливейра
20
Оливейра
17
Каноббио
92
Пабло
39
Мастриани
39
Мастриани
92
Пабло
31
Росси
4
Виктор
4
Виктор
31
Росси
96
Энрике
90
Клейтон
90
Клейтон
96
Энрике
7
Давид
28
Адсон
28
Адсон
7
Давид
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
18
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Весли Карвальо
3
Роберт Рохас
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
3
Marcos André
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
18
Кристиан
ЦП
Остались в запасе
3
Роберт Рохас
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама
1
1
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
9
Офсайды
3
3
Количество передач
479
371
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
15
2
xG (ожидаемые голы)
2.33
0.5
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Арена да Байшада
Посещаемость:
31192 из 41375 зрителей (75%)
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