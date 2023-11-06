Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Кеанин Айер - статистика

Сивелеле
21 апреля 2000 (26)
#8 | Полузащитник
172 см
ЮАР
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
23
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
0 : 3
06.11.2023
Сандефьорд
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 1
29.10.2023
Бранн
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 3
21.10.2023
Сандефьорд
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
08.10.2023
ХамКам
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
1 : 2
01.10.2023
Волеренга
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Викинг
4 : 3
24.09.2023
Сандефьорд
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 0
16.09.2023
Стремсгодсет
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
3 : 2
03.09.2023
Сандефьорд
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
0 : 0
27.08.2023
Хаугесунд
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
1 : 0
20.08.2023
Сандефьорд
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
2 : 5
23.07.2023
Буде-Глимт
1' - 90'
21'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Лиллестрем
4 : 2
16.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
11'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
1' - 90'
42'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
57' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Хаугесунд
3 : 2
11.06.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
4 : 1
04.06.2023
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Мольде
5 : 0
29.05.2023
Сандефьорд
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
1 : 0
16.05.2023
Сандефьорд
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
1 : 2
13.05.2023
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Бранн
0 : 0
08.05.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
4 : 0
30.04.2023
Олесунн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Русенборг
1 : 1
23.04.2023
Сандефьорд
1' - 86'
31'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
0 : 0
16.04.2023
Тромсе
1' - 85'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 0
10.04.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Главные новости
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+