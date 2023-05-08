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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сандефьорд
Бранн - Сандефьорд: обзор матча 08 мая 2023
Бранн
08.05.2023, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сандефьорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Сандефьорд
82'
Желтая карточка
Х. Кето
75'
Замена
А. Нильссон
️️️️
Ф. Бикоро
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
73'
65'
Желтая карточка
Ф. Бикоро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Александер Нильссон
ОП
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
1-1-1-5
12
6
Нильсен
7
Майре
20
Расмуссен
3
Кнудсен
24
Кристиансен
3
Вольфе
11
Бломберг
1-5-4
1
Кето
25
Тайе
8
Айер
3
Эгели
21
Оттоссон
18
Бикоро
26
Лофтеснес-Бюне
5
27
9
Тветер
24
25
Йенсен Вассберг
19
Хеггебе
19
Хеггебе
25
Йенсен Вассберг
18
Бикоро
25
Нильссон
25
Нильссон
18
Бикоро
Остались в запасе
Бранн
Сандефьорд
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Сандефьорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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