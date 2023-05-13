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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Викинг
Сандефьорд - Викинг: обзор матча 13 мая 2023
Сандефьорд
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
10'
А. Тветер
13'
Н. Д'Агостино
90'
К. Лекберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Викинг
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Лекберг
Пас отдал
Н. Д'Агостино
Замена
А. Нильссон
️️️️
Ф. Бикоро
83'
Желтая карточка
Ф. Лофтеснес-Бюне
80'
76'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Бьорсхол
65'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
64'
Замена
К. Лекберг
️️️️
Х. Танген
58'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
П. Язбек
58'
Замена
З. Трипич
️️️️
С. Свендсен
37'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Д'Агостино
Пас отдал
С. Свендсен
ГОЛ! 1:0!
А. Тветер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
1-5-4
1
Кето
25
Тайе
26
Лофтеснес-Бюне
3
Эгели
21
Оттоссон
18
Бикоро
8
Айер
5
24
9
Тветер
27
4-2-2-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
6
Стенснесс
4
Брекало
20
Паттинама
8
Язбек
7
Сольбаккен
25
Д'Агостино
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
18
Бикоро
25
Нильссон
25
Нильссон
18
Бикоро
27
Танген
16
Лекберг
16
Лекберг
27
Танген
8
Язбек
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Язбек
7
Свендсен
10
Трипич
10
Трипич
7
Свендсен
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
Остались в запасе
Сандефьорд
Викинг
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
29
Wally Njie
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сандефьорд - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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