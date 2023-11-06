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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сандефьорд
Олесунн - Сандефьорд: обзор матча 06 ноября 2023
Олесунн
06.11.2023, понедельник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
0 : 3
Завершен
Сандефьорд
81'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Сандефьорд
90'
+1
Замена
К. Айер
️️️️
А. Нильссон
90'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Н. Хопланд
90'
82'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
Й. Кьяер
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Тветер
Замена
S. Haram
️️️️
Д. Феллман
75'
Желтая карточка
М. Эбийе
68'
Замена
М. Эбийе
️️️️
H. Melland
59'
45'
Желтая карточка
В. Валле Эгели
Желтая карточка
Э. Сегберг
38'
17'
Желтая карточка
Й. Кьяер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
5
Давид Феллман
(К)
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
21
Филип Оттоссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
(К)
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
11
Youssef Chaib
ЦФ
4-1-2-3
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Феллман
27
Хопланд
23
23
Сегберг
6
16
19
8
22
1-2-2-5
1
Кето
5
25
Нильссон
21
Оттоссон
3
Эгели
10
Кьяер
27
4
5
9
Тветер
24
5
Феллман
4
4
5
Феллман
27
Хопланд
2
2
27
Хопланд
16
20
Эбийе
20
Эбийе
16
10
Кьяер
6
Мерк
6
Мерк
10
Кьяер
25
Нильссон
8
Айер
8
Айер
25
Нильссон
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
Остались в запасе
Олесунн
Сандефьорд
1
Michael Lansing
ВР
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
40
Eivind Kolv
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Олесунн - Сандефьорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Color Line Stadion, Aalesund
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