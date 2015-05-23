Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Хейтинга - статистика

Завершил карьеру
15 ноября 1983 (42), Алфен-ан-ден-Рейн
#5 | Защитник
182 см | 72 кг
Нидерланды
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
13
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
2 : 1
23.05.2015
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0 : 0
16.05.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.05.2015
Герта
55' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
1 : 2
03.05.2015
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
1 : 0
25.04.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 0
18.04.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
10.04.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
0 : 0
06.03.2015
Герта
1' - 46'
1'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
1 : 0
28.02.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
2 : 1
22.02.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1 : 0
13.12.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 2
06.12.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
0 : 1
29.11.2014
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 2
22.11.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 2
07.11.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
3 : 0
25.10.2014
Гамбург
1' - 90'
65'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 0
18.10.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 2
03.10.2014
Штутгарт
1' - 65'
43'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
1 : 0
28.09.2014
Герта
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
1 : 0
24.09.2014
Вольфсбург
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2 : 2
19.09.2014
Герта
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Герта
1 : 3
13.09.2014
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 2
30.08.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2 : 2
23.08.2014
Вердер
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+