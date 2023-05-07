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Аллан Соуза
Статистика
Аллан Соуза - статистика
Завершил карьеру
27 января 1997 (29)
#10 | Нападающий
174 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
27
8
6
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
4 : 0
07.05.2023
Хорсенс
1' - 59'
37'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
1 : 0
30.04.2023
Люнгбю
1' - 87'
75'
20'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
2 : 2
21.04.2023
Ольборг
1' - 90'
89'
54'
Дания. Суперлига, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
14.04.2023
Ольборг
1' - 90'
42'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
2 : 3
10.04.2023
Оденсе
1' - 90'
71'
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
0 : 4
02.04.2023
Ольборг
1' - 90'
75'
Дания. Суперлига, 22 тур
Ольборг
0 : 1
19.03.2023
Рандерс
1' - 90'
40'
Дания. Суперлига, 21 тур
Оденсе
2 : 1
10.03.2023
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
06.03.2023
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
1 : 0
26.02.2023
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Ольборг
0 : 1
17.02.2023
Орхус
87' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Нордшелланд
5 : 1
13.11.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
1 : 2
06.11.2022
Силькеборг
84' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
3 : 2
30.10.2022
Ольборг
75' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
1 : 3
24.10.2022
Виборг
1' - 90'
15'
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
0 : 2
14.10.2022
Ольборг
1' - 63'
60'
Дания. Суперлига, 11 тур
Ольборг
1 : 1
30.09.2022
Оденсе
1' - 90'
15'
87'
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
3 : 1
17.09.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
1 : 1
11.09.2022
Люнгбю
1' - 90'
46'
72'
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
0 : 2
04.09.2022
Ольборг
1' - 74'
58'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
28.08.2022
Ольборг
1' - 67'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
2 : 1
21.08.2022
Брондбю
1' - 90'
10'
87'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 0
14.08.2022
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
3 : 1
08.08.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
1 : 3
24.07.2022
Копенгаген
1' - 90'
79'
54'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
2 : 1
17.07.2022
Ольборг
1' - 85'
81'
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