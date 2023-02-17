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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Орхус
Ольборг - Орхус: обзор матча 17 февраля 2023
Ольборг
17.02.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
65'
М. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Орхус
90'
+3
Замена
O. Lund
️️️️
Д. Линкс
89'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Замена
А. Соуза
️️️️
К. Лудевиг
87'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Хойхольт
87'
84'
Желтая карточка
М. Андерсон
Замена
А. Эмента
️️️️
Н. Хелениус
78'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Л. Прип
77'
74'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
Т. Кристенсен
73'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
Желтая карточка
К. Йоргенсен
69'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
А. Поульсен
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Андерсон
Желтая карточка
М. Хойхольт
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Сандер
4
Гранли
5
Теланнер
2
Поульсен
20
Йоргенсен
6
Феррейра
29
Лудевиг
6
Хойхольт
18
Прип
9
Хелениус
25
Андерсен
4-4-2
1
Хансен
2
Беймо
5
Тингагер
31
Биссек
31
Кристенсен
21
Мадсен
23
Андерсон
6
Поульсен
11
Линкс
9
Мортенсен
9
Хауген
6
Хойхольт
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
6
Хойхольт
2
Поульсен
10
Бакиз
10
Бакиз
2
Поульсен
29
Лудевиг
10
Соуза
10
Соуза
29
Лудевиг
18
Прип
19
Рамкильде
19
Рамкильде
18
Прип
9
Хелениус
18
Эмента
18
Эмента
9
Хелениус
11
Линкс
2
2
11
Линкс
31
Кристенсен
14
Мельгор
14
Мельгор
31
Кристенсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
Остались в запасе
Ольборг
Орхус
58
Нико Мантль
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
99
Пер Бротвейт
ВР
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ольборг - Орхус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
0 : 1
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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