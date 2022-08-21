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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Брондбю
Ольборг - Брондбю: обзор матча 21 августа 2022
Ольборг
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брондбю
10'
А. Соуза
87'
М. Росс
58'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Брондбю
Желтая карточка
J. Posavec
90'
+7
Замена
Д. Гранли
️️️️
А. Соуза
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Росс
Пас отдал
А. Соуза
87'
83'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Греве
Замена
М. Макарич
️️️️
А. Эмента
76'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Андерсен
66'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Поульсен
66'
Желтая карточка
А. Эмента
61'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Квистгарден
Пас отдал
М. Греве
Желтая карточка
М. Росс
55'
46'
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Дивкович
Желтая карточка
К. Лудевиг
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
9
Милан Макарич
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Брондбю
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
3-2-1-5
2
Росс
2
Поульсен
29
Лудевиг
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
6
Феррейра
12
18
Эмента
25
Андерсен
6
Крамер
2-3-1-4
30
Миккельсен
5
Тшиемб
24
Ростед
10
Васс
5
Радошевич
12
Каппис
17
Греве
8
Белл
29
Швартау
30
Квистгарден
24
Дивкович
10
Соуза
4
Гранли
4
Гранли
10
Соуза
2
Поульсен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Поульсен
18
Эмента
9
Макарич
9
Макарич
18
Эмента
25
Андерсен
11
Росс
11
Росс
25
Андерсен
17
Греве
21
Бьюр
21
Бьюр
17
Греве
24
Дивкович
9
9
24
Дивкович
Остались в запасе
Ольборг
Брондбю
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Остались в запасе
50
Lucas Ziegler
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
39
Marinus Larsen
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
19
Bertram Kvist
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Ольборг - Брондбю
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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