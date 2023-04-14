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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Ольборг
Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 14 апреля 2023
Мидтьюлланд
14.04.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ольборг
82'
Г. Исаксен
42'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
90'
+3
Желтая карточка
И. Фоссум
88'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Н. Хелениус
87'
Желтая карточка
П. Феррейра
ГОЛ! 1:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
А. Симсир
82'
78'
Желтая карточка
Р. Теланнер
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
О. Серенсен
75'
62'
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ю. Бакиз
62'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Прип
Желтая карточка
Жуниньо
59'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Тюхосен
57'
Замена
А. Симсир
️️️️
Э. Мартинес
57'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Ф. Гейзельберг
57'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Соуза
Пас отдал
Д. Гранли
Желтая карточка
М. Тюхосен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
17
Тюхосен
3
Дальсгаард
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Гигович
11
Исаксен
47
Гейзельберг
4-2-3-1
58
Мантль
2
Паллесен
5
Теланнер
4
Гранли
6
Крамер
8
Фоссум
6
Хойхольт
10
Соуза
18
Прип
10
Бакиз
9
Хелениус
17
Тюхосен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
17
Тюхосен
32
Мартинес
58
Симсир
58
Симсир
32
Мартинес
18
Серенсен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
18
Серенсен
47
Гейзельберг
74
Брумадо
74
Брумадо
47
Гейзельберг
10
Бакиз
6
Феррейра
6
Феррейра
10
Бакиз
18
Прип
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Прип
9
Хелениус
19
Рамкильде
19
Рамкильде
9
Хелениус
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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