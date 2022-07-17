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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Ольборг
Виборг - Ольборг: обзор матча 17 июля 2022
Виборг
17.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ольборг
43'
М. Лауритсен
85'
Т. Бек
77'
А. Хагельскьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Ольборг
90'
+2
Пенальти не реализован!
И. Фоссум
Вторая желтая
М. Лауритсен
90'
+1
Желтая карточка
Т. Бек
86'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бек
85'
85'
Замена
К. Куск
️️️️
А. Соуза
81'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
Н. Бюрги
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Хагельскьер
Замена
Я. Замбурек
️️️️
К. Леманс
71'
Замена
Т. Бек
️️️️
Д. Лонвейк
70'
66'
Замена
О. Росс
️️️️
П. Феррейра
57'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Прип
57'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Росс
57'
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Макарич
Замена
И. Саид
️️️️
М. Ндион
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Лауритсен
Пас отдал
К. Серенсен
43'
36'
Желтая карточка
Я. Нильсен
Желтая карточка
М. Лауритсен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
7
Марохи Ндион
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Милан Макарич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Леманс
6
Бонде
3
Серенсен
31
Грот
21
Лонвейк
13
Греннинг
3
Лауритсен
3-3-1-4
2
Паллесен
2
Росс
3
Нильсен
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
6
Феррейра
6
Крамер
12
9
Макарич
8
Леманс
8
Замбурек
8
Замбурек
8
Леманс
21
Лонвейк
31
Бек
31
Бек
21
Лонвейк
7
Ндион
19
Саид
19
Саид
7
Ндион
2
Росс
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
2
Росс
6
Феррейра
11
Росс
11
Росс
6
Феррейра
9
Макарич
18
Эмента
18
Эмента
9
Макарич
18
Прип
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Прип
10
Соуза
7
Куск
7
Куск
10
Соуза
Остались в запасе
Виборг
Ольборг
20
Каспер Килерих
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
5
Жан Залетел
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
12
Тео Сандер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
6
Мадс Сендергор
ЦП
5
Жан Залетел
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Виборг - Ольборг
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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