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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Ольборг
Орхус - Ольборг: обзор матча 17 сентября 2022
Орхус
17.09.2022, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ольборг
52'
П. Мортенсен
64'
П. Мортенсен
72'
К. Якоб
76'
J. Pedersen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Ольборг
Замена
Й. Дуин
️️️️
П. Мортенсен
85'
76'
ГОЛ! 3:1!
J. Pedersen
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
К. Якоб
76'
Замена
С. Греннинг
️️️️
С. Хауген
75'
75'
Замена
J. Pedersen
️️️️
Ю. Бакиз
Желтая карточка
Н. Поульсен
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Якоб
72'
Замена
Д. Линкс
️️️️
A. D'Alberto
68'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
Э. Кал
68'
67'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Поульсен
66'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Андерсен
ГОЛ! 2:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
К. Якоб
64'
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
К. Якоб
52'
20'
Желтая карточка
Л. Прип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
17
Кевин Якоб
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
2-4-4
1
Хансен
5
5
Тингагер
17
Якоб
6
Поульсен
19
Кал
23
Андерсон
31
Биссек
9
Мортенсен
9
Хауген
31
Кристенсен
3-3-1-4
29
Лудевиг
2
Поульсен
2
Паллесен
8
Фоссум
6
Хойхольт
18
Прип
10
Соуза
10
Бакиз
12
6
Крамер
25
Андерсен
17
Якоб
29
Брандхоф
29
Брандхоф
17
Якоб
5
11
Линкс
11
Линкс
5
9
Хауген
17
Греннинг
17
Греннинг
9
Хауген
9
Мортенсен
9
Дуин
9
Дуин
9
Мортенсен
19
Кал
14
Мельгор
14
Мельгор
19
Кал
2
Поульсен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Поульсен
10
Бакиз
28
28
10
Бакиз
25
Андерсен
11
Росс
11
Росс
25
Андерсен
Остались в запасе
Орхус
Ольборг
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Орхус - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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