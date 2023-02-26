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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Ольборг
Копенгаген - Ольборг: обзор матча 26 февраля 2023
Копенгаген
26.02.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ольборг
62'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Ольборг
90'
+1
Желтая карточка
А. Эмента
87'
Желтая карточка
Ю. Бакиз
Замена
В. Клем
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
83'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
81'
80'
Замена
А. Эмента
️️️️
И. Фоссум
Замена
Р. Барджи
️️️️
Д. Гонсалвеш
76'
75'
Желтая карточка
К. Йоргенсен
73'
Желтая карточка
Р. Теланнер
73'
Замена
Ю. Бакиз
️️️️
Л. Прип
67'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Н. Хелениус
66'
Замена
П. Феррейра
️️️️
Л. Андерсен
64'
Желтая карточка
Л. Крамер
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
4-2-3-1
25
Грабара
3
Серенсен
3
Вавро
5
Хочолава
12
Йелерт
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
3-2-2-3
12
Сандер
20
Йоргенсен
4
Гранли
5
Теланнер
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Соуза
18
Прип
6
Крамер
25
Андерсен
9
Хелениус
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
19
Барджи
19
Барджи
7
Гонсалвеш
10
Харальдссон
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Харальдссон
25
Андерсен
6
Феррейра
6
Феррейра
25
Андерсен
18
Прип
10
Бакиз
10
Бакиз
18
Прип
8
Фоссум
18
Эмента
18
Эмента
8
Фоссум
9
Хелениус
19
Рамкильде
19
Рамкильде
9
Хелениус
Остались в запасе
Копенгаген
Ольборг
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Копенгаген - Ольборг
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
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