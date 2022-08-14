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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Нордшелланд
Ольборг - Нордшелланд: обзор матча 14 августа 2022
Ольборг
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Нордшелланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Нордшелланд
86'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
Замена
К. Хег
️️️️
А. Эмента
80'
Замена
Л. Прип
️️️️
К. Куск
80'
80'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
Желтая карточка
Л. Крамер
79'
79'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
76'
Замена
М. Диоманде
️️️️
М. Бидструп
68'
Желтая карточка
К. Хансен
Замена
Д. Гранли
️️️️
М. Росс
68'
Замена
️️️️
М. Хойхольт
68'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Поульсен
57'
Желтая карточка
М. Росс
49'
10'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Нордшелланд
17
Абу Франсис
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
3-2-1-5
2
Росс
2
Поульсен
29
Лудевиг
8
Фоссум
6
Хойхольт
10
Соуза
6
Феррейра
12
18
Эмента
7
Куск
6
Крамер
1-2-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
2
Бидструп
9
Хансен
21
Шельдеруп
7
Нуама
24
Свенссон
39
Нагало
3
Фрезе
28
Кулибали
2
Поульсен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Поульсен
2
Росс
4
Гранли
4
Гранли
2
Росс
7
Куск
18
Прип
18
Прип
7
Куск
18
Эмента
9
Хег
9
Хег
18
Эмента
2
Бидструп
10
Диоманде
10
Диоманде
2
Бидструп
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Ольборг
Нордшелланд
12
Тео Сандер
ВР
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
17
Абу Франсис
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Остались в запасе
17
Абу Франсис
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Ольборг - Нордшелланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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