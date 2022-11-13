Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Ольборг
Нордшелланд - Ольборг: обзор матча 13 ноября 2022
Нордшелланд
13.11.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Ольборг
45+1'
Р. Асконе
46'
А. Шельдеруп
69'
М. Диоманде
83'
А. Нагало
90'
В. Фагир
75'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Ольборг
Желтая карточка
А. Нагало
90'
ГОЛ! 5:1!
В. Фагир
90'
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
87'
Замена
В. Фагир
️️️️
Э. Нуама
86'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Д. Свенссон
86'
ГОЛ! 4:1!
А. Нагало
83'
79'
Желтая карточка
Л. Андерсен
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Бидструп
77'
75'
ГОЛ! 3:1!
И. Фоссум
Пас отдал
Л. Андерсен
ГОЛ! 3:0!
М. Диоманде
Пас отдал
Э. Нуама
69'
66'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
П. Феррейра
66'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Рамкильде
58'
Замена
J. Pedersen
️️️️
А. Поульсен
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Р. Асконе
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Шельдеруп
Пас отдал
Я. Кристенсен
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Асконе
Пас отдал
М. Диоманде
45'
+1
32'
Желтая карточка
А. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
27
Рокко Асконе
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Нордшелланд
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Ольборг
31
Оскар Линнер
ВР
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-4-2
13
Хансен
24
Свенссон
39
Нагало
4
Хансен
2
Вилладсен
27
Асконе
33
Кристенсен
2
Бидструп
10
Диоманде
7
Нуама
21
Шельдеруп
4-1-1-2-2
12
Сандер
29
Лудевиг
2
Паллесен
2
Поульсен
4
Гранли
6
Феррейра
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
19
Рамкильде
6
Крамер
24
Свенссон
15
Марксен
15
Марксен
24
Свенссон
2
Бидструп
20
Доржель
20
Доржель
2
Бидструп
27
Асконе
8
Нигрен
8
Нигрен
27
Асконе
7
Нуама
19
Фагир
19
Фагир
7
Нуама
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
2
Поульсен
28
28
2
Поульсен
6
Феррейра
25
Андерсен
25
Андерсен
6
Феррейра
19
Рамкильде
9
Хег
9
Хег
19
Рамкильде
Остались в запасе
Нордшелланд
Ольборг
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
31
Оскар Линнер
ВР
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
81
Лео Валта
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Нордшелланд - Ольборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Ольборг
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:27
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+