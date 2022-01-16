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    Максимилиано Ромеро - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Максимилиано
    Фамилия Ромеро
    Команда Расинг Клуб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1999 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 10 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 59' -90' Зволле (Зволле) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    11.05.2022 70' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:2 НЕК (Неймеген)
    08.05.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    01.05.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 4:2 Виллем II (Тилбург)
    23.04.2022 82' -90' Камбур (Лиуварден) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    10.04.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    02.04.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    20.03.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 5:0 Фортуна (Ситтард)
    13.03.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    16.01.2022 1' -64' Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    23.12.2021 75' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    78'
    19.12.2021 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
    12.12.2021 87' -90' НЕК (Неймеген) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    90'
    20.11.2021 85' -90' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Витесс (Арнем)
    07.11.2021 87' -90' Фортуна (Ситтард) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
    30.10.2021 85' -90' ПСВ (Эйндховен) 5:2 Твенте (Энсхеде)
    24.10.2021 Был в запасе Аякс (Амстердам) 5:0 ПСВ (Эйндховен)
    03.10.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:1 Спарта (Роттердам)
    25.09.2021 84' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    22.09.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
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