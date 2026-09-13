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€ 2,50 млн

Максимилиано Ромеро - статистика

Коло-Коло
9 января 1999 (27)
#19 | Нападающий
179 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
Депортес Консепсьон
1' - 90'
Чили. Примера, 22 тур
Уачипато
0 : 0
06.09.2026
Коло-Коло
1' - 80'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
10
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 2
15.05.2022
ПСВ
59' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 2
11.05.2022
НЕК
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
2 : 2
08.05.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 2
01.05.2022
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Камбур
1 : 2
23.04.2022
ПСВ
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
2 : 0
10.04.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
3 : 3
02.04.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
ПСВ
5 : 0
20.03.2022
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
0 : 1
13.03.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гронинген
0 : 1
16.01.2022
ПСВ
1' - 64'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
2 : 0
23.12.2021
Гоу Эхед Иглс
75' - 90'
78'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 4
19.12.2021
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
НЕК
1 : 2
12.12.2021
ПСВ
87' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
ПСВ
2 : 0
20.11.2021
Витесс
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
1 : 4
07.11.2021
ПСВ
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
5 : 2
30.10.2021
Твенте
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Аякс
5 : 0
24.10.2021
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 1
03.10.2021
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
2 : 1
25.09.2021
ПСВ
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 2
22.09.2021
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
ПСВ
0 : 4
19.09.2021
Фейеноорд
Был в запасе
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