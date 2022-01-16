Максимилиано Ромеро - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Расинг Клуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Максимилиано
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Расинг Клуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|10
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|59' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|70' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|НЕК (Неймеген)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|01.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|23.04.2022
|82' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|10.04.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|ПСВ (Эйндховен)
|20.03.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Фортуна (Ситтард)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|16.01.2022
|1' -64'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|23.12.2021
|75' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|78'
|19.12.2021
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|12.12.2021
|87' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|90'
|20.11.2021
|85' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|07.11.2021
|87' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|30.10.2021
|85' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Твенте (Энсхеде)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|ПСВ (Эйндховен)
|03.10.2021
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Спарта (Роттердам)
|25.09.2021
|84' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2021
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)