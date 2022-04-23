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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - ПСВ
Камбур - ПСВ: обзор матча 23 апреля 2022
Камбур
23.04.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
2'
П. Йостен
44'
Э. Захави
65'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - ПСВ
90'
+1
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Р. Доан
82'
Замена
М. Ромеро
️️️️
Э. Захави
82'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Брума
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
81'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
М. Худемакерс
75'
Желтая карточка
М. Худемакерс
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Гетце
Пас отдал
М. Жуниор
Замена
Д. Самбисса
️️️️
П. Йостен
63'
Желтая карточка
П. Йостен
62'
Вторая желтая
С. Силла
61'
46'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Д. Верман
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
А. Рамальо
Желтая карточка
С. Силла
38'
ГОЛ! 1:0!
П. Йостен
Пас отдал
Д. Якобс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Камбур
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
3-4-3
12
5
Шмидт
3
МакИнтош
4
18
Силла
4
Худемакерс
10
Маулун
23
Якобс
47
Каллон
17
Ульдрикис
17
Йостен
4-2-3-1
38
Мвого
17
Жуниор
4
Тезе
5
Рамальо
30
Макс
25
Верман
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
77
Брума
7
Захави
17
Йостен
7
Самбисса
7
Самбисса
17
Йостен
4
Худемакерс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
4
Худемакерс
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
77
Брума
18
Гакпо
18
Гакпо
77
Брума
25
Верман
6
Сангаре
6
Сангаре
25
Верман
20
Доан
37
Ледесма
37
Ледесма
20
Доан
7
Захави
19
Ромеро
19
Ромеро
7
Захави
Остались в запасе
Камбур
ПСВ
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
44
Thijmen Renkel
ВР
23
Брет Миннема
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Камбур - ПСВ
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
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Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
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Камбур
2 : 2
18.10.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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