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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - ПСВ
Твенте - ПСВ: обзор матча 02 апреля 2022
Твенте
02.04.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 3
Завершен
ПСВ
13'
Р. ван Вольфсвинкел
19'
Р. ван Вольфсвинкел
25'
М. Влап
35'
Д. Верман
53'
К. Гакпо
90+4'
О. Боскальи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - ПСВ
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
О. Боскальи
90'
+2
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. Жуниор
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Д. Лимниос
88'
80'
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
Р. Зерруки
78'
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
71'
Желтая карточка
И. Сангаре
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
69'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
69'
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
69'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
60'
59'
Желтая карточка
А. Рамальо
53'
ГОЛ! 3:2!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
46'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Э. Гутьеррес
46'
Замена
А. Рамальо
️️️️
Р. Доан
46'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Д. Тезе
Желтая карточка
М. Садилек
42'
35'
ГОЛ! 3:1!
Д. Верман
Пас отдал
Э. Захави
ГОЛ! 3:0!
М. Влап
Пас отдал
Д. Ротс
25'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Ротс
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Лимниос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-2-3
1
Уннершталь
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
18
Лимниос
11
Ротс
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
4-1-2-2-1
16
Дроммел
17
Жуниор
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
7
Захави
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
18
Лимниос
2
Хилгерс
2
Хилгерс
18
Лимниос
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
35
Гутьеррес
18
Гакпо
18
Гакпо
35
Гутьеррес
4
Тезе
20
Мадуэке
20
Мадуэке
4
Тезе
20
Доан
5
Рамальо
5
Рамальо
20
Доан
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
17
Жуниор
35
Вертессен
35
Вертессен
17
Жуниор
Остались в запасе
Твенте
ПСВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
77
Брума
ЛВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
77
Брума
ЛВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Твенте - ПСВ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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