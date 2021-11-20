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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Витесс
ПСВ - Витесс: обзор матча 20 ноября 2021
ПСВ
20.11.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 0
Завершен
Витесс
19'
И. Сангаре
30'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Витесс
Замена
Д. Проппер
️️️️
Р. Доан
90'
Замена
М. Ромеро
️️️️
К. Винисиус
85'
80'
Замена
Р. Япи
️️️️
Р. Базур
80'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Э. Даса
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Брума
74'
46'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Т. Бейтинк
46'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Н. Фредериксен
45'
Желтая карточка
М. Виттек
ГОЛ! 2:0!
Брума
Пас отдал
К. Винисиус
30'
25'
Желтая карточка
Л. Опенда
ГОЛ! 1:0!
И. Сангаре
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Дроммел
17
Жуниор
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
77
Брума
27
Гетце
20
Доан
95
Винисиус
4-3-3
15
Шуберт
2
Даса
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
23
Базур
6
Тронстад
22
Беро
29
Бейтинк
17
Опенда
8
Фредериксен
20
Доан
24
Проппер
24
Проппер
20
Доан
77
Брума
35
Вертессен
35
Вертессен
77
Брума
95
Винисиус
19
Ромеро
19
Ромеро
95
Винисиус
23
Базур
27
Япи
27
Япи
23
Базур
8
Фредериксен
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Фредериксен
29
Бейтинк
81
Фон Мос
81
Фон Мос
29
Бейтинк
2
Даса
9
Дарфалу
9
Дарфалу
2
Даса
Остались в запасе
ПСВ
Витесс
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Эрик Ферстаппен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча ПСВ - Витесс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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