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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - ПСВ
Гоу Эхед Иглс - ПСВ: обзор матча 22 сентября 2021
Гоу Эхед Иглс
22.09.2021, среда, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
55'
И. Кордоба
15'
К. Гакпо
86'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - ПСВ
Замена
Я. Бурхан
️️️️
Ф. Ромменс
90'
+2
86'
ГОЛ! 1:2!
М. ван Гинкел
Пас отдал
К. Гакпо
Замена
М. Дейл
️️️️
Я. Ботос
82'
81'
Желтая карточка
А. Обиспо
69'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
66'
Замена
Д. Проппер
️️️️
Р. Томас
64'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Доан
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Кардона
60'
Замена
M. Berden
️️️️
И. Кордоба
60'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Кордоба
Пас отдал
Ф. Ромменс
55'
46'
Замена
А. Обиспо
️️️️
Э. Захави
46'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Макс
23'
Желтая карточка
Ф. Макс
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
2-5-1-2
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
20
Броуверс
90
Ботос
88
Ромменс
11
Оратмангоен
2
Лукассен
14
Кордоба
3
Наубер
22
Кардона
4-2-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
30
Макс
8
ван Гинкел
30
Томас
20
Доан
20
Мадуэке
18
Гакпо
7
Захави
90
Ботос
20
Дейл
20
Дейл
90
Ботос
14
Кордоба
7
7
14
Кордоба
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
88
Ромменс
27
Бурхан
27
Бурхан
88
Ромменс
22
Кардона
3
Лидберг
3
Лидберг
22
Кардона
7
Захави
4
Обиспо
4
Обиспо
7
Захави
30
Макс
4
Тезе
4
Тезе
30
Макс
30
Томас
24
Проппер
24
Проппер
30
Томас
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
20
Доан
95
Винисиус
95
Винисиус
20
Доан
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
77
Брума
ЛВ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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