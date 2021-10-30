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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: обзор матча 30 октября 2021
ПСВ
30.10.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
5 : 2
Завершен
Твенте
14'
Й. Вертессен
27'
Э. Захави
54'
Й. Вертессен
58'
К. Винисиус
63'
К. Винисиус
13'
М. Влап
44'
Р. Зерруки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Твенте
Замена
М. Ромеро
️️️️
Э. Захави
85'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
О. Боскальи
85'
Замена
Брума
️️️️
Й. Вертессен
75'
Замена
М. Жуниор
️️️️
К. Винисиус
75'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
68'
67'
Замена
Л. Илич
️️️️
М. Влап
67'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
В. Мисиджан
67'
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. Зерруки
67'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 5:2!
К. Винисиус
63'
ГОЛ! 4:2!
К. Винисиус
58'
ГОЛ! 3:2!
Й. Вертессен
Пас отдал
М. ван Гинкел
54'
44'
ГОЛ! 2:2!
Р. Зерруки
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
42'
Желтая карточка
М. Влап
ГОЛ! 2:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Тезе
27'
ГОЛ! 1:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
М. ван Гинкел
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Влап
Пас отдал
Г. Смал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
3
Робин Преппер
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Твенте
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
3-3-1-3
16
Дроммел
21
Боскальи
4
Обиспо
5
Рамальо
30
Макс
6
Сангаре
4
Тезе
8
ван Гинкел
95
Винисиус
7
Захави
35
Вертессен
1-2-1-5
1
де Ланж
5
Плегесуэло
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
5
Смал
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
11
Ротс
95
Винисиус
17
Жуниор
17
Жуниор
95
Винисиус
35
Вертессен
77
Брума
77
Брума
35
Вертессен
21
Боскальи
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
21
Боскальи
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
7
Захави
19
Ромеро
19
Ромеро
7
Захави
6
Зерруки
5
Босх
5
Босх
6
Зерруки
7
Мисиджан
18
Лимниос
18
Лимниос
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
21
Илич
21
Илич
14
Влап
Остались в запасе
ПСВ
Твенте
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
Остались в запасе
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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