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Флоран Ожье
Статистика
Флоран Ожье - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1989 (37), Лион
#21 | Защитник
183 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
13
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 0
19.05.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Клермон
0 : 1
12.05.2024
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
4 : 1
04.05.2024
Клермон
77' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Клермон
4 : 1
28.04.2024
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
1 : 0
20.04.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 1
06.04.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Клермон
0 : 3
31.03.2024
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 0
10.03.2024
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1 : 5
02.03.2024
Марсель
1' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
25.02.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
18.02.2024
Клермон
82' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
1 : 1
11.02.2024
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
46' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Клермон
1 : 3
20.12.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 0
12.11.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
1' - 90'
52'
45'
Франция. Лига 1, 7 тур
Клермон
0 : 0
30.09.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Клермон
0 : 1
17.09.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 2
03.09.2023
Клермон
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
1' - 79'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 0
20.08.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
76' - 90'
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