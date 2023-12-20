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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ренн
Клермон - Ренн: обзор матча 20 декабря 2023
Клермон
20.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 3
Завершен
Ренн
3'
Ш. Николсон
52'
А. Калимуэндо
88'
Д. Дуэ
90+6'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ренн
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Бляс
89'
Желтая карточка
Д. Дуэ
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дуэ
Пас отдал
Г. Дуэ
84'
Замена
И. Салах
️️️️
А. Гуири
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
84'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Й. Гастьен
84'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Х. Кейта
84'
75'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Терье
75'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
73'
Желтая карточка
А. Калимуэндо
Замена
А. Маурер
️️️️
М. Чам
68'
56'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ж. Белосян
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Калимуэндо
46'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
М. Нагида
Красная карточка
М. Кофрие
45'
+1
33'
Желтая карточка
Г. Гайо
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
Ш. Умар Конате
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
(К)
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Мори
3
Пельмар
5
Кофрие
25
Конате
30
Боржес
25
Гастьен
36
Сейду
26
Аллевина
8
Кейта
70
Чам
11
Николсон
3-3-1-1-2
30
Манданда
24
Белосян
3
Теате
18
Нагида
20
Дуэ
7
Сантамария
3
Ву
28
Ле Фе
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
8
Кейта
25
Гоналон
25
Гоналон
8
Кейта
25
Гастьен
6
Маньин
6
Маньин
25
Гастьен
70
Чам
92
Маурер
92
Маурер
70
Чам
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
24
Белосян
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Белосян
11
Терье
10
Бляс
10
Бляс
11
Терье
18
Нагида
14
Дуэ
14
Дуэ
18
Нагида
9
Гуири
7
Салах
7
Салах
9
Гуири
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Клермон
Ренн
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
98
Билал Бутобба
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
98
Билал Бутобба
ПВ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Клермон - Ренн
1
3
Всего ударов по воротам
14
25
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
11
Офсайды
1
1
Количество передач
369
470
Сейвы
8
5
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.6
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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