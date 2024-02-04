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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Клермон
Лилль - Клермон: обзор матча 04 февраля 2024
Лилль
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 0
Завершен
Клермон
10'
Д. Дэвид
24'
Б. Андре
38'
Д. Дэвид
40'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Клермон
83'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
Замена
А. Илич
️️️️
Д. Дэвид
83'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Исмаили
74'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Унас
65'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Гомес
65'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
Э. Жегрова
64'
63'
Замена
М. Чам
️️️️
Б. Бутобба
63'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Гастьен
63'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Аллевина
46'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
М. Кофрие
ГОЛ! 4:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
Н. Бенталеб
40'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дэвид
38'
25'
Желтая карточка
Ш. Николсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Андре
Пас отдал
Э. Жегрова
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
А. Гомес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
(К)
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
98
Билал Бутобба
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Юсуф Языджи
АП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
22
Сантуш
21
Андре
6
Бенталеб
7
Гомес
11
Жегрова
96
Унас
15
Дэвид
3-4-1-1-1
1
Мори
35
Матсима
5
Кофрие
3
Пельмар
2
Зеффан
6
Маньин
25
Гастьен
30
Боржес
26
Аллевина
98
Бутобба
11
Николсон
31
Исмаили
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
31
Исмаили
96
Унас
5
Кабелла
5
Кабелла
96
Унас
7
Гомес
97
Языджи
97
Языджи
7
Гомес
11
Жегрова
21
Мораиш
21
Мораиш
11
Жегрова
15
Дэвид
23
Илич
23
Илич
15
Дэвид
5
Кофрие
21
Ожье
21
Ожье
5
Кофрие
25
Гастьен
25
Гоналон
25
Гоналон
25
Гастьен
98
Бутобба
70
Чам
70
Чам
98
Бутобба
26
Аллевина
19
Рашани
19
Рашани
26
Аллевина
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
Остались в запасе
Лилль
Клермон
1
Вито Манноне
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лилль - Клермон
1
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
657
442
Сейвы
3
9
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.49
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Пьер Моруа
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