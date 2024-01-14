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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Клермон
Нант - Клермон: обзор матча 14 января 2024
Нант
14.01.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
Клермон
47'
Ф. Мойе
29'
Ш. Николсон
89'
Д. Аллевина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Клермон
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Аллевина
Пас отдал
Ш. Николсон
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Э. Джемерт
87'
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
М. Коко
75'
Красная карточка
Б. Траоре
73'
73'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Вирджиниус
72'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
72'
Замена
М. Чам
️️️️
Б. Бутобба
64'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Й. Гастьен
54'
Желтая карточка
Й. Гастьен
51'
Замена
Й. Армугом
️️️️
Ш. Умар Конате
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Б. Траоре
47'
Замена
К. Бамба
️️️️
П. Чиривелья
46'
Желтая карточка
Ф. Мойе
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
(К)
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
98
Билал Бутобба
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Клермон
25
Тео Борне
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-1-2-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Паллуа
5
Джемерт
4
Чиривелья
8
Аугусто
17
Сиссоко
91
Мойе
97
Коко
9
Траоре
9
Кадевере
4-2-1-2-1
16
Н'Диайе
21
Ожье
3
Пельмар
25
Конате
30
Боржес
25
Гоналон
25
Гастьен
26
Аллевина
98
Бутобба
7
Вирджиниус
11
Николсон
5
Джемерт
93
Дюверн
93
Дюверн
5
Джемерт
97
Коко
18
Сентонс
18
Сентонс
97
Коко
4
Чиривелья
17
Бамба
17
Бамба
4
Чиривелья
25
Конате
31
Армугом
31
Армугом
25
Конате
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
25
Гастьен
8
Кейта
8
Кейта
25
Гастьен
98
Бутобба
70
Чам
70
Чам
98
Бутобба
7
Вирджиниус
19
Рашани
19
Рашани
7
Вирджиниус
Остались в запасе
Нант
Клермон
40
Реми Дескамп
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
25
Тео Борне
ВР
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
5
Mohamed Sylla
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Нант - Клермон
1
1
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
5
Офсайды
2
1
Количество передач
426
403
Сейвы
4
8
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.01
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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2
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20 октября
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12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
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