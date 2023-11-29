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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Клермон
Монпелье - Клермон: обзор матча 29 ноября 2023
Монпелье
29.11.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
87'
Т. Саванье (П)
7'
М. Гоналон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Клермон
Желтая карточка
М. Эстеве
90'
+7
Желтая карточка
М. Эстеве
90'
+7
90'
+7
Вторая желтая
М. Кофрие
90'
+7
Красная карточка
Н. Боржес
90'
+7
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Б. Омераджич
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Саванье
87'
87'
Замена
Й. Армугом
️️️️
Н. Боржес
87'
Замена
A. Baallal
️️️️
Х. Кейта
76'
Желтая карточка
Х. Кейта
74'
Желтая карточка
А. Пельмар
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
71'
Замена
Э. Чато
️️️️
Т. Сент-Люс
70'
69'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Д. Аллевина
68'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Ш. Умар Конате
64'
Замена
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Т. Сент-Люс
52'
Замена
С. Делайе
️️️️
Д. Ферри
45'
+2
Желтая карточка
Х. Фаяд
40'
38'
Желтая карточка
М. Кофрие
Замена
Х. Фаяд
️️️️
М. Эстеве
18'
8'
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гоналон
Пас отдал
М. Чам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
2
Abdellah Baallal
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
4
Омераджич
4
Куяте
77
Сако
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
27
Леруа
11
Аль-Тамари
45
Адамс
10
Хазри
4-3-1-1-1
1
Мори
36
Сейду
3
Пельмар
5
Кофрие
25
Конате
25
Гастьен
25
Гоналон
6
Маньин
26
Аллевина
70
Чам
11
Николсон
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
Сент-Люс
90
Чато
90
Чато
Сент-Люс
4
Ферри
19
Делайе
19
Делайе
4
Ферри
3
Эстеве
8
Фаяд
8
Фаяд
3
Эстеве
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
30
Боржес
30
Боржес
Боржес
31
Армугом
31
Армугом
Боржес
25
Конате
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Конате
8
Кейта
8
Кейта
26
Аллевина
19
Рашани
19
Рашани
26
Аллевина
Кейта
2
2
Кейта
Остались в запасе
Монпелье
Клермон
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Монпелье - Клермон
7
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Florent Batta, France
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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