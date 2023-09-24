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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Клермон
Гавр - Клермон: обзор матча 24 сентября 2023
Гавр
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Клермон
4'
Н. Алиуи
7'
М. Байо
45+1'
Ш. Умар Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Клермон
89'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
Д. Аллевина
Замена
Н. Мбемба
️️️️
Д. Кузяев
88'
85'
Желтая карточка
А. Сейду
Замена
Р. Ндиайе
️️️️
Я. Кехта
83'
83'
Замена
Х. Кейта
️️️️
М. Гоналон
83'
Замена
Г. Кюи
️️️️
М. Чам
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Ж. Касимир
82'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Н. Алиуи
74'
73'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Ш. Умар Конате
73'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Й. Гастьен
52'
Желтая карточка
Ш. Николсон
Желтая карточка
А. Десма
50'
Желтая карточка
А. Санганте
48'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ш. Умар Конате
Пас отдал
Ш. Николсон
22'
Желтая карточка
Й. Гастьен
ГОЛ! 2:0!
М. Байо
Пас отдал
Ж. Касимир
7'
ГОЛ! 1:0!
Н. Алиуи
Пас отдал
Ж. Касимир
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Клермон
1
Диав Мори
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
24
Stan Berkani
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Десма
21
Опери
12
Санганте
4
Льорис
21
Салмье
7
Туре
8
Кехта
14
Кузяев
10
Алиуи
77
Касимир
18
Байо
4-3-1-1-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
25
Конате
3
Пельмар
25
Гоналон
25
Гастьен
6
Маньин
26
Аллевина
70
Чам
11
Николсон
77
Касимир
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
77
Касимир
14
Кузяев
26
Мбемба
26
Мбемба
14
Кузяев
8
Кехта
7
Ндиайе
7
Ндиайе
8
Кехта
10
Алиуи
11
Сабби
11
Сабби
10
Алиуи
25
Конате
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Конате
25
Гоналон
8
Кейта
8
Кейта
25
Гоналон
25
Гастьен
19
Рашани
19
Рашани
25
Гастьен
26
Аллевина
98
Бутобба
98
Бутобба
26
Аллевина
70
Чам
99
Кюи
99
Кюи
70
Чам
Остались в запасе
Гавр
Клермон
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Гавр - Клермон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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