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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Клермон
Реймс - Клермон: обзор матча 20 августа 2023
Реймс
20.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Клермон
17'
М. Манетси
84'
М. Дарами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Клермон
86'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Ветеска
Замена
В. Атангана
️️️️
М. Манетси
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Дарами
Пас отдал
Д. Ито
84'
Замена
Т. Теума
️️️️
А. Ричардсон
73'
Замена
М. Диахон
️️️️
У. Диаките
73'
72'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Д. Аллевина
72'
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
М. Зеффан
62'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
62'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Й. Гастьен
Замена
М. Дарами
️️️️
К. Накамура
61'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Манетси
Пас отдал
А. Ричардсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Валентен Атангана
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-2-2-2
23
Диуф
3
Уилсон-Эсбранд
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Матусива
5
Манетси
7
Ричардсон
14
Диаките
11
Накамура
10
Ито
3-4-1-1-1
1
Мори
2
Зеффан
24
Ветеска
3
Пельмар
36
Сейду
25
Гоналон
25
Гастьен
30
Боржес
26
Аллевина
70
Чам
99
Кюи
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
5
Манетси
6
Атангана
6
Атангана
5
Манетси
7
Ричардсон
10
Теума
10
Теума
7
Ричардсон
14
Диаките
67
Диахон
67
Диахон
14
Диаките
11
Накамура
9
Дарами
9
Дарами
11
Накамура
2
Зеффан
25
Конате
25
Конате
2
Зеффан
25
Гастьен
6
Маньин
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
91
Бела
91
Бела
26
Аллевина
24
Ветеска
98
Бутобба
98
Бутобба
24
Ветеска
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Реймс
Клермон
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Реймс - Клермон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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