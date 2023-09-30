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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - ПСЖ
Клермон - ПСЖ: обзор матча 30 сентября 2023
Клермон
30.09.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Руис
Замена
Х. Кейта
️️️️
Й. Маньин
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
90'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
84'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
84'
81'
Желтая карточка
К. Мбаппе
75'
Желтая карточка
В. Заир-Эмери
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Гоналон
69'
64'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Витинья
64'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Б. Барколя
Желтая карточка
М. Гоналон
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Мори
3
Пельмар
5
Кофрие
25
Конате
36
Сейду
25
Гоналон
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
11
Николсон
3-1-2-2-2
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
2
Перейра
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
10
Мбаппе
9
Муани
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
6
Маньин
8
Кейта
8
Кейта
6
Маньин
25
Гоналон
19
Рашани
19
Рашани
25
Гоналон
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
17
Витинья
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Клермон
ПСЖ
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Клермон - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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